Sono 45 per Angelina Jolie: bellissima ed esempio per tante donne

Roma, 4 giu. (askanews) - Il mondo del cinema festeggia Angelina Jolie che compie 45 anni il 4 giugno e sul web spopolano foto dell'attrice bellissima oggi come tanti anni fa.

Una donna forte, esempio per tante con le sue scelte coraggiose di sottoporsi a doppia mastectomia e alla rimozione delle ovaie per prevenire il cancro di cui è morta sua madre e per l'essersi spesa sempre nelle cause umanitarie per i bambini soprattutto, con l'Unicef e per i rifugiati, con l'UNHCR.

Jolie festeggia da single con i suoi sei figli, tre adottati e tre avuti con l'ex marito Brad Pitt. 45 anni e 38 nel mondo del cinema se si pensa che apparve per la prima volta sul grande schermo a 7 anni.

Dall'eroina Lara Croft in "Tomb Raider" all'Oscar per "Ragazze interrotte", Angelina Jolie è stata protagonista di storie drammatiche come la madre disperata e tenace di "Changeling" di Clint Eastwood o si è trasformata per due volte nella perfida ma affascinante "Maleficent" della Disney, passando per film d'azione come Mr. And Mrs. Smith, set su cui scattò la scintilla con Pitt.

Bellissima, più volte considerata la donna più affascinante e bella del mondo e inserita nella lista delle 100 persone più influenti di Time, si è cimentata anche come regista e produttrice, come in "Unbroken" e dovrebbe tornare presto al cinema in "Come Away", di Brenda Chapman, un'altra storia fantastica, prequel di Peter Pan e Alice nel paese delle meraviglie.