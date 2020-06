Cosa ha detto Giuseppe Conte del Ponte sullo Stretto

Roma, 3 giu. (askanews) - A una domanda sul Ponte sullo Stretto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi ha risposto così:

"Il Ponte sullo Stretto? Non voglio declamare delle opere immaginifiche... Non a caso ho parlato di una rete infrastrutturale viaria. Ho parlato della Basilicata, la costa jonica che è priva di reali collegamenti, ho parlato di un binario unico, che in questo momento c'è da Pescara a Bari, a Lecce. Ho parlato di un completamento dell'alta velocità, che deve riguardare anche Venezia, Milano-Venezia. C'è tanto da fare, per non parlare della Sicilia".

"Già ci sono ovviamente dei progetti, ma col decreto semplificazioni e con i fondi che arriveranno avremo la possibilità di programmare e realizzare questi progetto, mi siederò a un tavolo e senza pregiudizi valuterò anche il Ponte sullo Stretto", ha aggiunto.