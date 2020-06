IL CORONAVIRUS NEL MONDO - 3 GIUGNO

Milano, 3 giu. (askanews) - Le immagini dell'emergenza coronavirus da tutto il mondo il 3 giugno.

ITALIA

Da oggi gli italiani possono tornare a muoversi in tutto il Paese: cadono le barriere regionali alzate lo scorso marzo con l'esplosione dell'epidemia. Inizia la Fase3, e ci si potrà spostare senza dover più giustificare i movimenti e senza autocertificazione. Controlli al confine tra Italia e Francia.

BRASILE

Gli abitanti di Rio de Janeiro tornano gradualmente alla normalità. Nonostante i casi di Covid-19 non siano diminuiti il governo ha varato un piano di graduale allentamento delle restrizioni. Così di prima mattina alcuni surfisti si sono affacciati sulla spiaggia di Ipanema per bagnarsi nell'oceano dopo mesi di chiusura.

GIAPPONE

Sono tornati a crescere i casi di contagio da Covid-19 in Giappone. Per questo, il Rainbow Bridge di Tokyo si è illuminato di rosso, per lanciare un allarme alla popolazione.

IRAQ

Coprifuoco ad Erbil per combattere la pandemia. La città curda dell'Iraq, capoluogo del governatorato di Erbil e della regione del Kurdistan iracheno, è in lockdown. Le autorità hanno sanificato le piazze e le strade.

FRANCIA

Riapre a Beauval, in Francia, lo ZooParc che era stato chiuso per l'emergenza Covid-19 il 14 marzo. Controlli e misure di sicurezza per la riapertura dello zoo acquatico più frequentato di Francia.