Manichini al ristorante per incentivare il distanziamento sociale

Manifestazione a Hyde Park a Londra: giustizia per George Floyd

Roma, 3 giu. (askanews) - Centinaia di manifestanti si sono radunati a Hyde Park a Londra per chiedere giustizia per la morte di George Floyd, l'uomo afroamericano morto la settimana scorsa dopo che un agente di polizia di Minneapolis si è inginocchiato sul suo collo provocandone l'uccisione per soffocamento. L'uccisione ha scatenato ondate di proteste, anche violente, in tutti gli Stati Uniti. ...