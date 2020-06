Roma, arrestato l'ex senatore Sergio De Gregorio

Roma, 3 giu. (askanews) - Ci sarebbe anche l'ex senatore del Pdl, Sergio De Gregorio, tra i nove destinatari delle misure cautelari eseguite a Roma dalla polizia nell'ambito dell'operazione "Pianeta Italia", coordinata dalla Dda capitolina. Le accuse sono estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Sequestrate anche quote sociali, conti correnti e alcune società.

De Gregorio venne eletto senatore per la prima volta nel 2006 con l'Italia dei Valori per poi passare al centrodestra contribuendo alla caduta del governo Prodi. Silvio Berlusconi per quei fatti venne condannato per corruzione. Ma la Corte d'Appello di Napoli dichiarò la prescrizione per lui e l'ex direttore dell'Avanti Valter Lavitola, confermata poi dalla Cassazione.