Coronavirus, solo 178 nuovi casi in Italia: mai così pochi

Milano, 1 giu. (askanews) - Sono solo 178, secondo la Protezione civile, i nuovi casi positivi di coronavirus Sars-Cov2 accertati in Italia lunedì 1 giugno 2020. Mai così pochi dal 26 febbraio 2020, nelle prime fasi della pandemia nel nostro Paese. In totale il numero delle persone attualmente contagiate in Italia è di 41.367.

Sorprende la Lombardia, con soli 50 nuovi casi contro la media giornaliera di 2-300 dell'ultimo periodo, solo il 31 maggio erano 210.

Sei regioni, inoltre hanno comunicato zero nuovi contagi, 60 invece le vittime nelle ultime 24 ore di cui 19 in Lombardia, su un totale di 33.475. Sale a 158.355 infine, il numero totale dei guariti, rispetto al 31 maggio sono 848 in più.

Riguardo alle persone ricoverate, prosegue il calo delle terapie intensive (sono 424, 11 in meno rispetto al 31 maggio), mentre i ricoverati con sintomi sono 6.099 e 34.844 le persone in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati sono 3.910.133 (31.394 quelli nuovi, in calo rispetto ai giorni scorsi: oltre 20mila in meno rispetto al 31 maggio).

Il rapporto percentuale nuovi casi/nuovi tamponi è dello 0,57%, in aumento rispetto ai giorni scorsi (ma bisogna tener conto del forte calo dei tamponi).