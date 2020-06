Chiude "Chiamatemi Anna", i fan disperati si appellano a Netflix

Roma, 1 giu. (askanews) - Ce la faranno i fan a convincere il gigante Netflix? Sarà dura anche se il pubblico di affezionati in questione è composto da teenager disperati per la fine della loro serie tanta amata, "Chiamatemi Anna", adattamento del romanzo "Anna dai capelli rossi" con protagonista la giovane attrice Amybeth McNulty.

Il suo destino era noto da tempo: lo stop dopo la terza stagione, ma in molti pensavano in un ripensamento. Così non è stato, nonostante il successo di pubblico tra i più giovani e la valanga di appelli e messaggi a favore di una quarta serie. Numeri però che non hanno per ora convinto Netflix, che sembra irremovibile.

E' stata lanciata anche una petizione su change.org. che ha raccolto già oltre 588mila firme. La storia dell'orfana Anna, "Anne with an E" nella versione originale, appassiona i ragazzi e tratta con delicatezza temi come bullismo, razzismo, maschilismo, diritti umani, amicizia e amore. Ci sono ancora tanti aspetti e tante storie da approfondire chiedono a gran voce i firmatari dell'appello ad andare avanti.

Intanto la serie canadese si consola per aver da poco conquistato 5 canadian screen Awards, le statuette assegnate eccezionalmente in streaming causa pandemia.