AbbraccioTricolore giorno 5, le Frecce su Loreto e Venezia

Venezia, 30 mag. (askanews) - Quinto giorno per #AbbraccioTricolore, il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori" sull Italia, in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica e dedicato a chi sta combattendo contro la pandemia di Covid-19 nonché alle vittime del coronavirus.

Venerdì 29 maggio 2020 è toccato ad Ancora, Loreto - dove c'è il santuario della Madonna patrona degli aviatori - Bologna, Venezia e Trieste.

Le Frecce Tricolori hanno volato sui capoluoghi di regione "per abbracciare simbolicamente tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa" come ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

L'iniziativa del Ministero della Difesa si concluderà simbolicamente il 2 giugno 2020, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest anno, non vedrà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

La pattuglia ai comandi del tenente colonnello Gaetano Farina (Pony 0) e guidata dal capoformazione, maggiore Stefano Vit (Pony 1) porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l'Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.