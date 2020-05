Ai Mercati di Traiano spettacolo di luci per l'Azerbaigian

Roma, 29 mag. (askanews) - Sono distanti più di 3mila chilometri, ma Roma e Baku non sono mai state così vicine come il 28 maggio. La data in cui la Repubblica Democratica dell'Azerbaigian ha festeggiato il 102esimo anniversario della sua fondazione.

Per l 'occasione i Mercati di Traiano ai Fori Imperiali sono stati illuminati con i colori della bandiera dell'Azerbaigian. Un magnifico spettacolo di luci, iniziato con l'inno nazionale azerbaigiano e alla presenza di Mammad Ahmadzada, ambasciatore dell Azerbaigian in Italia, e di Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

I Mercati di Traiano sono un luogo simbolo dei rapporti tra i due Paesi: con un atto di mecenatismo del governo di Baku fu avviato nella zona lo scavo del tratto iniziale settentrionale di via Alessandrina, per unire il settore centrale della piazza del Foro di Traiano al portico orientale del complesso e all'emiciclo dei Mercati di Traiano. I reperti provenienti dagli scavi archeologici dell'area di via Alessandrina sono stati esposti durante la recente visita del presidente Ilham Aliyev.

Nell'illuminazione dei Mercati di Traiano c è un po' anche il ringraziamento dell'Italia all'Azerbaigian, che nel momento più grave dell'emergenza coronavirus ha mostrato il suo sostegno al popolo italiano, con iniziative a Baku e con una significativa donazione finanziaria, come sottolineato dal sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. Cosa su cui è tornato l'ambasciatore Ahmadzada per il Giorno della Repubblica.

"Durante questo periodo del Covid, l'Azerbaigian, il nostro governo e il nostro popolo hanno manifestato la solidarietà e la vicinanza all Italia tramite una serie di progetti umanitari e anche culturali. Soprattutto su uno dei monumenti più emblematici dell Azerbaigian è stato video-proiettato il tricolore italiano. Oggi quello che vediamo a Roma è la reciprocità di questa vicinanza, di questa solidarietà da parte del popolo italiano, da parte della città di Roma. Apprezziamo altamente questa attenzione verso il nostro Paese, la nostra storia, verso questo giorno così importante per il nostro popolo: grazie Italia, grazie Roma!" ha detto l'ambasciatore.

"Questo legame diventa sempre più forte ed è utile ad ambo i paesi" ha detto il sottosegretario Castaldo. "L'accensione di questa bandiera rispecchia anche quello che hanno fatto in Azerbaigian, all Aliyev Center, dove hanno acceso il tricolore, un bel gesto di sostegno verso l Italia.

In questa unione c è un grande lavoro dell'ambasciatore azero in Italia, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti e sta facendo un gran bel lavoro!"