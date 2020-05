Bangladesh, in 100mila bloccati dalla furia del ciclone Amphan

Koyra (Bangladesh), 28 mag. (askanews) - Almeno 100mila persone sono bloccate da giorni nel Bangladesh sud-occidentale a causa della furia dell'uragano Amphan che ha distrutto gli argini delle dighe e inondato decine di migliaia di abitazioni.

Da giorni il ciclone sta causando morti e devastazioni in molte zone dell'Asia, in particolare in India.