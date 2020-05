Sala: ricorderò chi chiede patenti d'immunità a turisti milanesi

Milano, 27 mag. (askanews) - "Vedo che alcuni presidenti di Regione come quello della Liguria, Giovanni Toti, dicono 'accoglierò a braccia aperte i milanesi', altri, che non cito, dicono 'mah...magari se fanno una patente di immunità o qualcosa del genere'. Ora, parlo da cittadino prima che da sindaco, io quando deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza me ne ricorderò". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video registrato da Palazzo Marino, a proposito dell'accoglienza dei turisti in arrivo dalla Lombardia in altre regioni. Quanto alla effettiva possibilità o meno per lombardi e milanesi di uscire dalla Lombardia dal 3 giugno Sala ha ribadito: "Stiamo facendo bene i compiti a casa, e la mia ordinanza di ieri va in questa direzione, ma l'importante sarà non saperlo il giorno prima e soprattutto capire il perché" della decisione.