IL CORONAVIRUS NEL MONDO IL 26 MAGGIO

Milano, 26 mag. (askanews) - Alcune immagini dal mondo sull'emergenza coronavirus, il 26 maggio.

Dopo oltre due mesi di chiusura riapre la Borsa di New York. A dare il simbolico via alle contrattazioni del New York Stock Exchange's è stato il Governatore di New York Andrew Cuomo che ha suonato la celebre campanella di apertura con accanto alle sue figlie.

Cerimonia a Betlemme per la riapertura della Basilica della Natività, luogo della nascita di Gesù secondo la tradizione cristiana. Il luogo religioso simbolo del cristianesimo è stato chiuso per due mesi. D'ora in poi si potrà entrare solo 50 per volta.

A Instanbul dal 29 maggio si potrà tornare a pregare insieme. Il governo ha dato il via libera alla riapertura delle moschee che in questi giorni stanno subendo una sanificazione straordinaria in attesa del ritorno dei fedeli.

Una tenda a forma di bolla ha ridato la felicità a nonni e nipoti. È la soluzione trovata da una casa di riposo di Bourbourg, in Francia, per far incontrare in sicurezza gli ospiti con i loro familiari. Delle barriere di plastica separano le persone, che però possono vedersi e parlarsi da vicino, in intimità e sicurezza.

Il Giappone ti paga le vacanze. Dopo aver dichiarato finito lo stato di emergenza, mentre le strade di Tokyo tornano ad affollarsi, il governo pensa alla ripartenza, puntando sui turisti. È stato annunciato un piano da 11 miliardi di euro che serviranno a coprire una parte delle spese dei turisti che decideranno di visitare il Paese. Musei e siti gratis, e 1 notte ogni 3 offerta.