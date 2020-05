Leclerc a Monaco protagonista di un video nel giorno del Gp

Nuova Zelanda, scossa in diretta tv: la premier è imperturbabile

Milano, 25 mag. (askanews) - "C'è il terremoto qui, Ryan. Una scossa niente male". Una imperturabil Jacinda Ardern, col sorriso sulle labbra, reagisce così ad una violenta scossa di terremoto in Nuova Zelanda, di magnitudo 5,9, che l'ha colta mentre stata rilasciando una intervista in diretta a Ryan Bridge, di AM Show, su TV3, televisione australiana. "Vedete le cose muoversi dietro di me, The ...