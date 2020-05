Covid, Nardella: governo dia 3 mld a comuni, non ad Alitalia

Roma, 22 mag. (askanews) - "Il governo piuttosto che dare 3 miliardi di euro all'Alitalia, che è un'azienda che semmai merita un piano radicale di ristrutturazione industriale, potrebbe darli al mondo della scuola, che è in grande difficoltà, alle infrastrutture per il turismo e ai Comuni". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ospite del programma TGtg su Tv2000, in merito alla situazione d'emergenza economica provocata dal coronavirus.

"Abbiamo proteste quasi tutti i giorni - ha aggiunto il sindaco Nardella - Un livello di questo tipo non si è mai visto, e in questa città ho fatto il vice sindaco e il sindaco per 5 anni. E questa rabbia rischia di diventare disperazione. Dobbiamo stare molto attenti, per questo c'è bisogno che il governo dia risposte immediatamente soprattutto in modo chiaro dando davvero i soldi a chi servono".

"La strada c'è - ha proseguito Nardella a Tv2000 - ma bisogna imboccarla perché passare dalla crisi alla disperazione ci vuole davvero poco. Noi sindaci siamo il primo vero argine, se crolla questo argine degli 8 mila Comuni sul territorio allora lo Stato se la vedrà davvero brutta. Per questo torno a dire che il presidente Conte deve fidarsi dei sindaci, deve siglare un patto e attraverso i sindaci mettere in pratica la semplificazione e l'attribuzione dei soldi nei tempi più veloci possibili".

"Io porto avanti la battaglia anche per l'indebitamento - ha concluso Nardella - non capisco perché lo Stato si possa indebitare mentre i Comuni non si possono indebitare per finanziare la spesa corrente. Soprattutto ora che l'Europa ha consentito all'Italia con gli altri Paesi di allentare i vincoli del patto di stabilità. Insomma i Comuni pesano solo per il 6% sul debito nazionale e perché non possono allora partecipare con una quota all'indebitamento per finanziare servizi essenziali servizi agli anziani servizi e deboli. Io in questi mesi ho continuato a spendere con il mio Comune senza però incassare un euro. Abbiamo ad esempio di iniziato due palazzine per ospitare i senzatetto e i poveri. La nostra richiesta al governo è: o ci dà subito una parte consistente di soldi che ci mancano oppure ci consenta di avere una quota dell'indebitamento".