Biodiversità, Enpa: vademecum per cittadini su fauna selvatica

Roma, 22 mag. (askanews) - Durante il lockdown li abbiamo visti passeggiare per le nostre strade asfaltate, animare le nostre piazze, fontane e parchi. Ma come comportarci quando li incontriamo? Come sapere se ci troviamo di fronte ad un animale in difficoltà che ha bisogno del nostro intervento oppure se con le nostre azioni rischiamo addirittura di metterli in pericolo?

In occasione della Giornata della Biodiversità del 22 maggio l Ente Nazionale Protezione Animali ha deciso di far conoscere un po di più attraverso piccole pillole e la condivisione dei vademecum Enpa, l intrigante mondo degli animali selvatici, troppe volte sotto la luce dei riflettore solo per fatti di cronaca.

Gli animali selvatici, siano essi passeri, merli, rapaci, ricci, cinghiali, volpi, sono tutti protetti. Dunque, è vietato detenerli e spesso, seppur animati da buone intenzioni, si commettono danni irreparabili. Cosa fare dunque? Per non sbagliare è importante contattare sempre il Centro recupero Animali Selvatici (Cras) più vicino ma è anche importante sapere alcune nozioni troppo spesso ignorate. Ecco il vademecum dell'Enpa.