Il nuovo trailer di "Tenet", Nolan gioca ancora col tempo

Milano, 22 mag. (askanews) - Christopher Nolan gioca ancora col tempo e le sue distorsioni nel suo ultimo film "Tenet", di cui è uscito un nuovo trailer che svela qualche piccolo dettaglio in più.

Il regista di "Memento" e "Inception" racconta una storia di azione e spionaggio ambientata in un mondo fantascientifico in cui si tenta di sventare la terza guerra mondiale. Fra gli attori protagonisti John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki. Se la data di uscita venisse confermata, 17 luglio, sarebbe il primo film a sfidare in sala la pandemia di coronavirus. Ma ancora non ci sono certezze.