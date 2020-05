La devastazione del ciclone Amphan in India e Bangladesh

Dacca, 22 mag. (askanews) - In queste immagini la devastazione portata dal ciclone Amphan in India e Bangladesh. Qui siamo a Shyamnagar, nel Sud del Bangladesh, dove centinaia di residenti stanno lasciando le loro fattorie travolte. Almeno 88 persone sono morte. E l'Unicef lancia l'allarme bambini: "Con l arrivo del ciclone Amphan, almeno 19 milioni di bambini in alcune parti del Bangladesh e dell'India sono a rischio a causa di inondazioni improvvise, tempeste e forti piogge. In particolare desta preoccupazione la situazione dello stato indiano del Bengala Occidentale, che ospita più di 50 milioni di persone, tra cui oltre 16 milioni di bambini", ha avvertito il Presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo.

L'Unicef è anche molto preoccupato che il COVID-19 possa aggravare le conseguenze umanitarie del ciclone Amphan in entrambi i paesi. Gli sfollati - che si sono trasferiti in affollati rifugi temporanei- sarebbero particolarmente vulnerabili alla diffusione di malattie respiratorie come COVID-19, così come di altre infezioni.