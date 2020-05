Ricciardi(M5s) attacca sulla sanità lombarda. Bagarre alla Camera

Roma, 21 mag. (askanews) - Tensioni e proteste nell'aula della Camera durante l'intervento, dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sulle misure adottate nella fase 2, del deputato Riccardo Ricciardi del Movimento Cinquestelle che ha tirato in ballo il caso della sanità lombarda. Ricciardi ha citato "Formigoni", "la privatizzazione della sanità", quanto avvenuto nelle Rsa lombarde durante l'emergenza Covid-19, accusando la gestione politica della regione. E i deputati della Lega sono insorti.

"Lei presidente ha fatto come l assessore Gallera che annunciava che in Lombardia si faceva meglio che in Cina, in Cina ci hanno messo 10 giorni per un ospedale in Lombardia 6, l ospedale per cui hanno speso 21 milioni per 25 pazienti ecco come sono stati spesi i soldi dei cittadini e delle tasse non li ha spesi Roma ladrona, ma la Lombardia".

La bagarre ha raggiunto il picco quando Ricciardi ha parlato delle Rsa. I deputati leghisti hanno invaso l'emiciclo e il presidente Roberto Fico ha dovuto sospendere la seduta. "Cito il presidente dell Associzione che mette insime circa 400 di riposo: chiederci di ospitare pazienti con i sintomi Covid-19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio..... Seduta sospesa".