Coronavirus, 665 nuovi casi in Italia: "uno ogni cento tamponi"

Roma, 20 mag. (askanews) - Sono 665 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. E 161 i morti, uno meno di ieri. Ma per la prima volta da inizio pandemia il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati è pari a 1 su 100, mai così basso. Nessun morto in Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

Dei 665 tamponi positivi, 294 sono in Lombardia. Tra le altre regioni, l'incremento di casi è di 158 casi in Piemonte, 50 in Emilia Romagna, di 33 in Veneto, di 14 in Toscana, di 32 in Liguria e di 28 nel Lazio.

Il numero totale degli attualmente positivi al coronavirus in Italia è dunque di 62.752.