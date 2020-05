Covid, in centinaia chiedono le dimissioni del premier spagnolo

Madrid, 19 mag. (askanews) - Centinaia di spagnoli, scontenti della gestione della pandemia di coronavirus da parte del governo, sono scesi in strada in diverse città della Spagna per chiedere le dimissioni del premier socialista Pedro Sanchez. In queste immagini siamo a Madrid, davanti alla sede del partito socialista spagnolo (Psoe) e a Siviglia.

I dimostranti, con indosso mascherine e spesso avvolti nelle bandiere spagnole, hanno suonato dei coperchi per farsi sentire e gridato in coro "libertà".

La Spagna ha lanciato lunedì scorso un piano in tre fasi per mettere fine al lockdown in gran parte del paese entro la fine di giugno. Le misure imposte sono tra le più restrittive d'Europa.

Lunedì nuove regioni hanno avviato un allentamento del lockdown: una realtà che vale per circa il 70% degli spagnoli, ma Madrid e Barcellona ne rimangono escluse, mentre il bilancio quotidiano del Covid-19 è sceso a 59 decessi quotidiani.