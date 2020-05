Merkel e Macron annunciano piano di rilancio Ue da 500 miliardi

Berlino, 18 mag. (askanews) - Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno annunciato un fondo per un piano di rilancio europeo da 500 miliardi di euro per aiutare i paesi maggiormente colpiti dalla pandemia di Covid-19. Lo hanno dichiarato in una conferenza stampa congiunta a distanza.

I fondi, ha spiegato Macron, "hanno vocazione a essere rimborsati". "Non saranno rimborsati dai beneficiari ma da tutti i membri dell'Unione", ha aggiunto il presidente francese.

Angela Merkel da parte sua ha sottolineato: "L'Europa deve sostenersi vicendevolmente, è per questo che si tratta di avere una ripresa economica rapida e per questo che vogliamo mettere in piedi dei fondi temporanei da 500 miliardi di euro. L'Ue dovrà fornire dei fondi sul suo bilancio, non dei prestiti, bensì dei fondi sul suo bilancio, per i settori e le regioni più colpite".