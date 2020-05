LVenture annuncia l'exit da LybraTech con incasso di 1 milione

Roma, 18 mag. (askanews) - LVenture Group, la holding quotata in Borsa che investe in startup digitali, ha annunciato l'exit da LybraTech, la startup che suggerisce, grazie all'intelligenza artificiale, il prezzo ottimale di vendita delle stanze di albergo.

LybraTech è stata acquisita al 51% da Zucchetti, la prima azienda italiana di software. E il disinvestimento dell'intera quota di partecipazione di LVenture Group nella startup ha generato un cash-in pari a quasi un milione di euro.

Spiega l'amministratore delegato di LVenture, Luigi Capello: "Innanzitutto è un valore economico. Siamo usciti da questa operazione dopo soli 2 anni con 4,25 volte il nostro capitale investito: l'incasso investito è stato di un milione".

"È una sorta di best-practice. Noi siamo un acceleratore cerchiamo di trovare i talenti, i team, idee che possano scalare. Oggi LybraTech vende in 16 paesi del mondo. L'abbiamo aiutata nella fase di nascita, di crescita e poi l'abbiamo portata all'exit. Un'operazione con duplice valore".

Sull'importanza del digitale nel futuro, l'amministratore delegato, Luigi Capello osserva: "Stiamo avendo una digitalizzazione planetaria. Pensiamo alla vita di tutti i giorni, siamo collegati via Web, il digitale sta diventando come sarebbe dovuto diventare da solo: pervasivo in tutte le attività economiche".

La startup è stata accelerata da LVenture Group nel giugno 2018 e l'anno successivo ha chiuso un round di investimento di 560mila euro. LybraTech è presente oggi in 16 Paesi nel mondo.

Racconta il percorso di LybraTech l'amministratore delegato Fulvio Giannetti: "Abbiamo creato la società nel 2016, attivata nel 2017. Un primo anno necessario per affinare l'algoritmo e fare dei test. Poi siamo usciti sul mercato e abbiamo avuto un buon feedback da parte degli alberghi e questo ci ha consentito di avere quelle prime metriche necessarie per entrare nel percorso di Luiss Enlabs. Questo è stato un percorso molto duro, ma alla fine abbiamo ottenuto grandissimi risultati in termini di investimenti e di interessi da parte degli investors. E raccogliere soldi, utilizzati per espandere LybraTech e acquisire clienti. Fino a quando è entrato in scena il gruppo Zucchetti".

"Nel mondo dell'ospitalità Zucchetti ha un ruolo importante con migliaia di hotel. Questi software potranno essere di valido aiuto per tutti gli albergatori perché offriranno delle opportunità soprattutto in termini di utilizzo dei dati".