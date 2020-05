Pappano ricorda Ezio Bosso: uno spirito libero unico, coraggioso

Roma, 15 mag. (askanews) - "Io non ho mai conosciuto un così grande spirito libero che ha conquistato il mondo sia del pop che della classica. Un grande contrabassista, compositore, direttore d'orchestra. Dico con orgoglio che è venuto spesso a dirigere l'orchestra di Santa Cecilia: questo spirito unico, coraggioso e così pieno di cuore ci mancherà".

E' il ricordo commosso di Antonio Pappano per Ezio Bosso durante la puntata di Radio2 Social Club con Luca Barbarossa, Neri Marcorè e Andrea Perroni. Il maestro appena scomparso è stato omaggiato anche rimandando in onda la sua partecipazione al programma nella puntata in cui aveva raccontato del suo rapporto con gli Statuto e di quando aveva cominciato a suonare per conquistare le donne.