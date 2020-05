"Retrograde", nuovo video dei Pearl Jam. C'è anche Greta Thunberg

Milano, 15 mag. (askanews) - Un video in acquerello, dedicato all'ambiente e con protagonista Greta Thunberg. È il video ufficiale di "Retrograde" dei Pearl Jam, estratto dal loro nuovo album "Gigaton".

Il video, diretto da Josh Wakely, immerge lo spettatore in immagini che richiamano degli acquerelli. In una notte di pioggia, un uomo fa visita a una maga, che lo conduce in un viaggio intorno al mondo grazie a una sfera di cristallo e a dei tarocchi, su cui sono disegnati tutti i componenti della band. Solo alla fine, la misteriosa donna si rivela essere Greta Thunberg, che svela poi all uomo i disastri naturali che stanno affliggendo il Pianeta Terra nel 21° secolo, tra incendi nelle foreste, inquinamento, e ghiacciai che si sciolgono.

"Retrograde", prodotto da Josh Evans, è una ballad caratterizzata da una chitarra acustica, su cui Eddie Vedder canta di non lasciarsi andare, e di cercare sempre di trovare il modo per far andare bene le cose. Il finale è un crescendo di strumentazione che coinvolge totalmente l ascoltatore.

Prodotto da Josh Evans e dai Pearl Jam, "Gigaton" è il primo album in studio della band dopo "Lightning Bolt", vincitore di un GRAMMY nel 2013. Dall album è stato anche realizzato "Gigaton Theatrical Experience" un opera visiva immersiva, che utilizza i video della band, prodotti dai pluripremiati Evolve Studios, in modo da creare un ineguagliabile esperienza a 360°, volta ad amplificare l enorme portata di "Gigaton".

"Realizzare questo disco è stato un lungo viaggio" commenta Mike McCready. "È stato emotivamente oscuro e confuso, alle volte, ma anche un cammino sperimentale ed esaltante verso la redenzione musicale. Collaborare con gli altri membri della band a Gigaton alla fine mi ha regalato grande amore, consapevolezza e coscienza di quanto sia necessaria la connessione tra le persone in questi tempi".