Diodato per l'Italia a Europe Shine a Light-Accendiamo la Musica

Milano, 14 mag. (askanews) - Continua il momento d'oro per Diodato che, dopo Sanremo e la vittoria ai David di Donatello, rappresenterà l'Italia nello show televisivo Europe Shine a

Light-Accendiamo la Musica, in onda in eurovisione il 16 maggio, che sostituisce l'annullato Eurovision Song Contest.

"E' un momento molto particolare e molto bello perché dall'isolamento sono nate cose molto belle perchè vedere "Fai rumore" diventare una sorta di inno di liberazione o per

manifestare la propria umanità mi ha commosso e sconvolto, è stata una delle emozioni più forti che ho provato legate alla musica. Poi è stato anche un momento produttivo in cui ho scritto anche cose nuove. Certo mi spiace non partecipare all'Eurovision ma sono consapevole che era giusto cancellare questa manifestazione e sostituirla con una che rappresenta ciò che fa la musica, ossia abbattere tutte le barriere, unire le persone e

fare sentire la vicinanza tra i popoli".

Antonio Diodato ha deciso di prendere parte allo show olandese, suonando in un luogo che per l'Italia e per il mondo rappresenta la musica: l'Arena di Verona.

"L'Arena di Verona è un luogo magico, il tempio della musica mondiale e un patrimonio italiano. Poter riaccendere le luci di questo luogo ferito che soffre come tanti altri posti dedicati alla condivisione, alla vicinanza emotiva delle persone, è stato un privilegio cantare da solo Fai rumore e sentirsela tornare indietro arricchita da una sorta di viaggio storico che aveva fatto".

Umano e empatico Diodato ha sofferto per la reclusione forzata.

"Sono una persona molto fisica, ho bisogno del contatto è ciò che mi è mandato di più in questi mesi di lockdown, e quindi non vedo l'ora di abbracciare qualcuno, non abbraccio una persona da tre mesi e non avrei mai pensato una cosa del genere. Questa è la cosa che mi manca di più oltre a poter condividere fisicamente la mia musica con dei concerti. Ho sempre chiesto alla mia musica di portarmi in giro, per ora sta andando in giro lei e mi aspetta e spero di poterla raggiungere quanto prima".