Covid-19, la spesa sospesa digitale aiuta aziende e famiglie

Milano, 13 mag. (askanews) - La spesa sospesa diventa digitale e anello di una catena di solidarietà che passa dalle aziende alimentari in crisi per l'emergenza coronavirus e arriva fino alle famiglie in difficoltà economica, che quei generi alimentari ora fanno fatica a comprarli. È l'idea da cui è nato il progetto spesasospesa.org, (www.spesasospesa.org), ideato da Comitato Lab00, Regusto (brand di Recuperiamo srl), FoodChain spa e Synesthesia, di cui fa parte Felice Di Luca (chief business development di Synesthesia) che ci racconta i dettagli.

"Abbiamo già raggiunto 50mila euro di donazioni. Serviranno ad acquistare cibo da aziende agroalimentari in difficoltà che insieme a donazioni di altre aziende saranno destinate a famiglie in difficoltà, attraverso la piattaforma che permette di tracciare e di rendere trasparenti tutti questi flussi di cibo; tanti si sono uniti a noi, tanti sponsor, come Sorgenia (www.sorgenia.it/spesa-sospesa). Se sei un cittadino aiutaci, vai su dona su spesasospessa.org e fai la tua donazione, se sei un'azienda aiutaci entrando a fare parte di questa bella iniziativa ti aspettiamo".

Le aziende possono devolvere cibo in eccedenza o vendere a prezzi scontati, i privati fare donazioni che((www.charitystars.com/SpesaSospesa) saranno consegnate ai Comuni o alle associazioni presenti sul territorio e verranno utilizzate per comprare gli alimenti a prezzi scontati dalle imprese alimentari aderenti. Sarà poi il network di associazioni no-profit accreditate a distribuirli a chi ne ha bisogno.