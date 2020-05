Covid, Boccia: mobilità tra regioni? Valutazione entro fine mese

Roma, 13 mag. (askanews) - "L'Italia è un malato, in condizioni migliori di prima ma pur sempre un malato che non può permettersi ricadute. Nel mondo ci sono stati tanti stop and go, noi non possiamo permettercelo. Sappiamo che è necessario garantire alle imprese una ripartenza in sicurezza che non dovrà più vedere altri stop".

"Riguardo alla mobilità tra Regioni sarà fatta una valutazione dal lunedì prossimo ed entro fine maggio, naturalmente sarà più facile garantire una relazione tra regioni a basso rischio, sarà più complicato consentire il passaggio da una regione a basso rischio a una ad alto rischio. Ma questo lo valuteremo, il governo si confronterà con il Parlamento".