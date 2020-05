Eurovision 2020, il video del singolo dance di Senhit "Freaky"

Milano, 13 mag. (askanews) - L'Eurovision Song Contest 2020 è stato cancellato a causa dell'emergenza coronavirus, ma le canzoni per fortuna restano. Questa è "FREAKY!", video del singolo dance di SENHIT che avrebbe dovuto partecipare in rappresentanza di San Marino.

"FREAKY!" anche se non è arrivato sul palco di Rotterdam a causa dell'emergenza sanitaria, ha conquistato i social network e raggiunto complessivamente più di 2 milioni di visualizzazioni su Youtube (Senhit official page e Eurovision official page) con il video che vede la regia di Luca Tommassini.

Venerdì 15 maggio la cantante italo eritrea sarà ospite speciale di "Eurovision 2020: una serata in musica", la risposta sammarinese alla cancellazione di ESC 2020, con i conduttori Lia Fiorio e Gigi Restivo. Il programma andrà in onda dalle ore 20.00 su San Marino RTV e riproporrà i video di tutti gli artisti che avrebbero partecipato all edizione di quest anno, mantenendo la gara. Fatta eccezione per Senhit, madrina della serata, tutti gli altri concorrenti possono essere votati qui fino a domani sera.

Sabato 16 maggio Senhit rappresenterà San Marino nello show che per una sera unirà tutta l'Europa "EUROPE SHINE A LIGHT", il programma pensato da EBU e da NOS per rendere omaggio agli artisti che avrebbero partecipato all Eurovision Song Contest 2020, in diretta in Italia su Rai1, San Marino RTV, Rai Radio2 e sulle piattaforme digitali RaiPlay e Sanmarinortv.sm dalle ore 20.35.

"Europe Shine A Light" andrà in onda contemporaneamente a livello internazionale, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi la finale di Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. Senhit condividerà così con tutta l'Europa il brano eurovisivo "Freaky!", un inno alla libertà pieno di energia, prodotto da Gianluigi Fazio e scritto dallo stesso Fazio con gli hit maker danesi Henrik Steen Hansen & Nanna Bottos. Un singolo con una forte carica electro pop e un groove funky, che lo rendono molto attuale e in linea con il percorso artistico di Senhit, una celebrazione della libertà di vivere fuori dagli schemi, senza preoccuparsi dei pregiudizi. Allo show sono stati invitati a partecipare tutti i 41 artisti selezionati per l'ESC 2020, non ci sarà la gara ma non mancheranno le sorprese.