Ecco il tutorial per disegnare Totoro, l'idea dello studio Ghibli

Roma, 13 mag. (askanews) - Tempo libero a disposizione e passione per cartoon e fumetti? Un produttore e tra i fondatori dello Studio Ghibli, popolarissimo studio cinematografico di film d'animazione giapponese, quello del maestro Hayao Miyazaki, ha messo online un tutorial per i bambini che non vanno a scuola durante il lockdown ma anche per i più grandi, per imparare a disegnare uno dei personaggi animati più amati e famosi, Totoro.

"Ciao a tutti, come va? Vi mostrerò come disegnare Totoro - dice un sorridente Toshio Suzuki, ex presidente dello studio di Tokyo dipingendo prima una forma rotonda che assomiglia a qualcosa a metà tra un gatto, un gufo e un procione - ponti? Ho appena disegnato il contorno. Ecco questa è la parte più importante. Dovete disegnargli gli occhi lontano. Questo è il punto chiave. Ok, ora è fatta! Lo potete fare tutti a casa. Tutti quanti, per favore, disegnate!".

Totoro è il protagonista del film "Il mio vicino Totoro" del 1988, capolavoro di Miyazaki conosciuto in tutto il mondo. E' una creautura immaginaria, custode della foresta che stringe amicizia con due sorelle. Un personaggio così apprezzato da diventare il logo dello Studio Ghibli.