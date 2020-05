Giornata internazionale dell'Infermiere negli ospedali di Palermo

Palermo, 11 mag. (askanews) - Anche negli ospedali di Palermo il 12 maggio si celebra la Giornata internazionale dell'Infermiere. Donne e uomini impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19, un nemico che ha stravolto tanto la nostra quotidianità, in termini di misure di sicurezza e nuove distanze sociali; quanto nei metodi e nelle discipline infermieristiche, a partire dalla formazione e dall'approccio al malato come spiega Pasquale Iozzo, coordinatore infermieri reparto terapia intensiva del Policlinico di Palermo.

"Ci siamo ritrovati con le terapie intensive che hanno raddoppiato e in alcuni casi triplicato il numero dei posti letto con gli stessi infermieri e altri infermieri che hanno dato il massimo, ma il massimo non può essere dato solo in termini di impegno".

Gli infermieri hanno fatto fronte all'emergenza acquisendo in breve tempo esperienza sul campo aggiunge Maria Cavallaro, infermiera reparto Covid-19 Ospedale Civico di Palermo.

"All'inizio abbiamo avuto paura perchè ci siamo trovati davanti a una situazione per noi nuova per cui non eravamo preparati anche psicologicamente, soprattutto perchè vedevamo l'esperienza dei colleghi del nord. Questa paura però è stata rimpiazzata dalla voglia di fare e di aiutare".

Il lavoro degli infermieri è stato rivoluzionato anche inserendo i nuovi protocolli di sicurezza ma senza mai venire meno alla missione di assistere i malati.