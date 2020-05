Trump lancia l'#Obamagate mentre negli Usa si muore per Covid 19

Milano, 11 mag. (askanews) - Evidentemente in piena campagna elettorale, Donald Trump con una raffica di tweet tira nella mischia un peso massimo: Barack Obama, con l ipotesi di cospirazione contro di lui da parte dell ex presidente. Lanciando l'ashtag #Obamagate mentre il bilancio delle vittime del coronavirus si avvicina a 80.000.

Secondo l'attuale leader della Casa Bianca repubblicano il suo predecessore democratico e l'allora vicepresidente, Joe Biden, si macchiarono del "reato più grave della storia", oltre a non far nulla neppure durante la pandemia di H1N1 del 2009.

In realtà all'epoca, nel giro di due settimane, l'amministrazione Obama aveva già dichiarato l'emergenza per la salute pubblica. Al contrario, per il coronavirus Trump ha dichiarato lo stato di emergenza all'inizio di marzo, sette settimane dopo l'annuncio del primo caso americano di COVID-19.

La pandemia descritta da Trump nel week end è un gioco di specchi, dove a riflettersi più che la situazione dei contagi negli Stati Uniti è la campagna per il 3 novembre. Dice che soltanto Russia, Germania e Italia hanno fatto più test degli Usa. "Se togliessi New York dall'equazione, avremmo davvero un basso tasso di mortalità", aggiunge. Per poi paragonarsi alla Germania: "La Germania ha fatto molto bene. Hanno un tasso di mortalità molto basso come noi".

In realtà gli Stati Uniti guidano la classifica mondiale in termini assoluti di morti dovuti al virus e hanno riportato decessi per Covid 19 ad un tasso di 234 per 1 milione di persone. Per la Germania, questo tasso è di 90 morti per milione.