Tutti Amiamo l'Italia, video dell'Orchestra Italiana del Cinema

Roma, 11 mag. (askanews) - L'Orchestra Italiana del Cinema pubblica un suggestivo video di ottimismo e speranza lanciando il nuovo hashtag "Tutti Amiamo L'Italia" sulle spettacolari immagini del nostro meraviglioso Paese a sostegno della ripresa.

"Abbiamo viaggiato insieme nei posti più belli d'Italia, riscoprendo quanto la nostra cultura millenaria sia legata alla grande bellezza del nostro territorio e alle straordinarie eccellenze del nostro Paese. Oggi ognuno è chiamato a fare la sua parte come in una grande orchestra che suona un'unica sinfonia dove ciascuno è indispensabile. Prepariamoci per un nuovo viaggio verso un futuro migliore. Siamo un paese straordinario e tutti insieme ce la faremo perché... tutti amiamo l'Italia".

Il video è ideato e prodotto da Marco Patrignani e Roberto Volpe, per la regia di Christian Letruria. La coinvolgente colonna sonora che accompagna le immagini è un raro e incisivo brano del maestro Piero Piccioni composta per il film "C'era una volta" (More Than a Miracle) interpretato da Sophia Loren e Omar Sharif, e qui eseguito dalla formazione sinfonica dell'Orchestra Italiana del Cinema.

La voce narrante del video (disponibile anche con sottotitoli in inglese) è quella di Michele Gammino, noto soprattutto per essere il doppiatore ufficiale di Harrison Ford e Steven Seagal, e per aver prestato voce a Kevin Costner, Jack Nicholson, Bill Murray, Bob Hoskins, Richard Gere e Bruce Campbell.

Le straordinarie immagini aeree del video, appaiono per gentile concessione della società Comunica, e sono state così commentate dal regista Francis Ford Coppola: "Le immagini più affascinanti e suggestive dell'Italia che io abbia mai visto".