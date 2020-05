In Russia show nei cieli di San Pietroburgo per il Victory Day

San Pietroburgo, 9 mag. (askanews) - Show nei cieli di San Pietroburgo in Russia per il Victory day,le celebrazioni per la caduta del nazismo. Tono minore quest'anno delle manifestazioni patriottiche a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus, a partire dall'annullamento della tradizionale parata di fronte agli occhi dei leader di tutto il mondo.