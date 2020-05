Amendola a studenti: Schengen non sparirà mai, valore fondante Ue

Milano, 9 mag. (askanews) - "Schengen non scomparirà mai. È come l Erasmus, è uno dei valori fondanti dell Unione Europea". Con queste parole il Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola ha rassicurato un gruppo di liceali milanesi preoccupati per il futuro della mobilità tra i Paesi dell Unione. Gli studenti di "Scuola Europa" e dell IISS per il commercio e il turismo "Marignoni-Polo", collegati in live streaming con Amendola, hanno avuto l opportunità di porre domande sugli scenari correnti e futuri dell Unione alla luce dell emergenza Covid-19, spaziando dalla necessità di avvicinare le scuole alle istituzioni internazionali alla consapevolezza che occorrerà fare grandi sacrifici comuni per rimettere in moto il Sistema-Europa.

"Torneremo a circolare ma lo dobbiamo fare in sicurezza", ha detto il ministro.