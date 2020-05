Malika Ayane: "Bisogna sempre cercare di dialogare"

Milano, 8 mag. (askanews) - "Cerco sempre di dialogare con le persone, di arrivare a un ragionamento. È capitato a volte che ci fossero persone che poi portate a una riflessione hanno cambiato opinione. Coi "cocci" invece non c è niente da fare e bisogna adottare il principio dell ignorare anche se è molto difficile. In tv mi è capitato di essere oggetto della frustrazione di alcune persone e mi sono resa conto che manca il dialogo. Ho notato, inoltre, che tante persone sono sole. Bisogna sempre cercare di dialogare, fino a dove è possibile. Naturalmente quando si vede che non è possibile, bisogna cercare di far aiutare queste persone - soprattutto quelle piccole - da chi è vicino a loro. Se vedete qualcuno vicino a voi che si sente solo, non isolatelo ma fategli domande. È più facile intervenire nella vita reale che cercare di raggiungere una persona dall altra parte del paese via web." Malika Ayane A PAROLE O_STILI: PANEL "Quando a settembre rivedrò i miei compagni" con Lucia Azzolina, Marta Losito, Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net