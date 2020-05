Brusaferro (Iss): "primo impatto Fase 2 tra una settimana"

Milano, 8 mag. (askanews) - "Tenendo conto che oggi siamo a una settimana neanche, cinque giorni dall inizio sostanzialmente delle misure di rilassamento", afferma Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), nel suo intervento alla conferenza stampa all'Iss su Covid-19, per l'analisi dell'andamento epidemiologico e aggiornamento tecnico-scientifico, presso la sede dell'Istituto a Roma.

"E quindi - continua - non abbiamo i dati per fare un analisi dell impatto. Lo vedremo la prossima settimana. Quello che possiamo fare oggi però è capire come siamo articolati rispetto a questo documento. Abbiamo visto che ci sono degli indicatori di processo, ovverosia che io riesca o no a gestire determinate attività nei contesti regionali e a livello nazionale. Ci sono indicatori di risultato e poi ci sono indicatori di esito che ci dicono quello che andiamo a fare. Ci sono degli algoritmi e la prima domanda è se ci sono stati segnalati dei nuovi casi negli ultimi cinque giorni?"