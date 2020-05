Scuola, Azzolina: riportare gli studenti in aula per la Maturità

Roma, 8 mag. (askanews) - "Abbiamo il dovere di pensare di tornare alla normalità, scenario epidemiologico permettendo. Primo step sarà riportare gli studenti in aula per l esame di stato, con tutte le dovute cautele. Stiamo lavorando su più opzioni possibili insieme a tantissimi attori, dal mondo della scuola, alle associazioni, al comitato tecnico scientifico o della salute perché la scuola risponde alle famiglie e agli studenti. Il nostro compito è immaginare tutte le opzioni possibili così da essere pronti a far si che diritto all istruzione venga rispettato" - Lucia Azzolina, Ministra dell Istruzione, A PAROLE O_STILI: PANEL "Quando a settembre rivedrò i miei compagni" con Malika Ayane, Marta Losito, Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net