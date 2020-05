Il video choc sul trasporto degli agnelli vivi per il Ramadan

Roma, 6 mag. (askanews) - Animal Equality ha diffuso un video esclusivo che mostra il trasporto via nave di agnelli dall'Unione Europea all'Arabia Saudita. Un viaggio che dura 10 giorni, a cui seguono 14 giorni di quarantena per il coronavirus. Sono animali che vengono trasportati in occasione del Ramadan, durante il quale si compierà la macellazione rituale halal e il Sacrificio dell'Agnello.

Il video è frutto di un lavoro di investigazione sulle rotte del trasporto dal centro della Spagna ai porti spagnoli di Cartagena e Tarragona, da dove salpano centinaia di migliaia di animali diretti in Arabia Saudita e in altre destinazioni extra- UE. Il rapporto di Animal Equality mostra le violenze e i buchi normativi del trasporto di questi animali e nel video rivela le crudeltà a cui sono sottoposti. L'organizzazione chiede all'Unione europea di adottare misure più stringenti e sanzioni effettive a tutela di questi animali, come prevede il Trattato europeo di Lisbona.