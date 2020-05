"Luna di Mezzanotte", il nuovo video di Antonio Pignatiello

Milano, 6 mag. (askanews) - Un brano dedicato alla scrittrice Fernanda Pivano e "alle sue storie quasi d'amore". È "Luna di Mezzanotte", del cantautore irpino Antonio Pignatiello, tratto dal suo ultimo album "Se ci credi". Il video in uscita è l'appuntamento conclusivo di "Acoustic session in the wood", tre brani acustici suonati nella riserva naturale Contrafforte Pliocenico di Sasso Marconi (Bologna).

La canzone esce nei digital store in versione totalmente acustica, accompagnata da un video live disponibile da oggi su YouTube, girato da Fabrizio Pizzulo.

"Luna di mezzanotte" è una ballata delicata, una ideale colonna sonora che accompagna la "danza leggera di Nanda", un inno all amore e al tempo lento che, proprio in questo periodo assume un significato fondamentale, così come le immagini che la accompagnano, dove la musica risuona in un bosco incontaminato.

"E' importante, in tempi in cui l'emergenza climatica non può più essere ignorata, riscoprire il rapporto con la natura e imparare a rispettarla. - ha spiegato Pignatiello - Nei secoli scorsi l'uomo seguiva il ritmo delle stagioni, lo scorrere del tempo naturale delle cose; adesso, invece, assistiamo inerti ad una distruzione totale del nostro pianeta: molte coste stanno scomparendo, si continua a costruire ovunque, si bruciano foreste e boschi per convertirli in terre coltivabili e in pascoli. E il risultato di queste scelte lo stiamo vivendo in questi mesi sulla nostra pelle.

Saremo capaci, dopo tutti questi giorni in cui siamo stati costretti a fermarci, a cambiare direzione e a mettere al centro altri temi? Riusciremo ad investire di più in scienza, ricerca, cultura, scuola, arte? Oggi abbiamo la possibilità di usare i nostri sogni per immaginare un mondo migliore da costruire...perché se c'è una cosa che questo virus ci ha ricordato, è che in fondo siamo solo ospiti di questo pianeta".