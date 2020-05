Cinema, Maverick va nello Spazio: film sulla Iss con Tom Cruise

Milano, 6 mag. (askanews) - Maverick andrà nello Spazio, non per finzione cinematografica ma davvero; presto Tom Cruise girerà un film direttamente sulla Stazione spaziale internazionale, in orbita intorno alla Terra a circa 400 Km d'altezza e a 28mila Km all'ora

Lo ha annunciato via Twitter lo stesso amministratore della Nasa, Jim Bridenstine.

"La Nasa è entusiasta di lavorare con Tom Cruise su un film a bordo della Stazione Spaziale - ha scritto il numero uno dell'Ente spaziale americano - abbiamo bisogno di media popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati per rendere reali i piani ambiziosi della Nasa".

A Hollywood già in passato erano stati tentati esperimenti di film a "Gravità zero" come "Apollo 13", per esempio, con Tom Hanks girato in parte a bordo di un aereo per voli parabolici per rafforzarne il realismo, oppure il film documentario in iMax sulla reale riparazione del telescopio Hubble. Per film più recenti come "Interstellar" e "Gravity", invece, si è fatto un gran ricorso alla computer grafica e agli effetti speciali ma mai finora l'industria cinematografica si era spinta così oltre da andare davvero a girare un film direttamente nello Spazio.