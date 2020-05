Fisco, Agenzia Entrate: 730 precompilato disponibile da oggi

Roma, 5 mag. (askanews) - Anche se si sono allungati i tempi di consegna, è tempo di dichiarazione dei redditi per milioni di italiani. Da oggi è disponibile il 730 precompilato ed è possibile consultare l'elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco, ma per effetto del lockdown, quest'anno la scadenza per l'invio del 730 è rinviata al 30 settembre. A partire dal 14 maggio, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Cresce anche quest'anno, fino a superare quota 991 milioni, il numero dei dati a disposizione dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate fa sapere che nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno fanno ingresso nella precompilata le spese nuove categorie di prestazioni sanitarie, come fisioterapisti, o logopedisti.

Con lo slittamento delle scadenze fiscali però slitta anche la data in cui i contribuenti riceveranno eventuali rimborsi per crediti fiscali. Su questo fronte, però, al momento esiste un margine di incertezza.

Per incassare le somme come sempre e giugno o luglio è necessario che il 730 precompilato 2020 arrivi all'Agenzia delle Entrate entro maggio. Chi invece si prenderà più tempo per vedere i rimborsi fiscali dovrà attendere ottobre-novembre.