"Laviamoci le mani insieme", l'invito dei "Paw Patrol" ai bambini

Roma, 5 mag. (askanews) - I Paw Patrol e i personaggi di Adventure Bay sono protagonisti di "Laviamoci le mani insieme!" (Let s Wash Up!), inedito video musicale in tv su Cartoonito (canale 46 DTT) e sulla Cartoonito App - l'applicazione gratuita del canale - per ricordare ai più piccoli, in questa situazione di emergenza mondiale, le procedure essenziali per ridurre i rischi di contagio e tenere al sicuro famiglia e amici: lavarsi bene le mani, starnutire nel gomito, stare il più possibile a casa e salutare gli amici solo da lontano. Il video sarà trasmesso sul canale con diversi passaggi al giorno fino al 10 maggio.

Sempre in prima linea accanto al giovane Ryder per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani, Marshall, Chase, Rubble, Skye, Rocky e Zuma portano in questo video alcuni dei valori fondamentali della serie come l'attenzione e la cura per gli altri e l'importanza della condivisione, per rendere la routine del lavaggio mani più divertente perché "non c è problema troppo grande o cucciolo troppo piccolo per aiutare tutti a rimanere puliti e al sicuro!".

La serie tv "Paw Patrol", fenomeno mondiale con sei stagioni in onda tutti i giorni in chiaro su Cartoonito e una linea di giocattoli perennemente sold out, narra le vicende di una squadra di pronto intervento formata da sei cagnolini, ognuno dei quali dotato di un'abilità particolare, e Ryder, un bambino di 10 anni che con il suo team a quattro zampe è sempre pronto ad aiutare la comunità di Adventure Bay.