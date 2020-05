Johnson chiama figlio come dottore che lo ha salvato dal Covid19

Londra, 2 mag. (askanews) - Il premier britannico Boris Johnson chiama il figlio appena nato come i dottori che gli hanno salvato la vita e lo hanno curato dal Covid 19. La prima foto pubblicata da Boris Johnson e Carrie Symonds parla di un bambino "sano" nato in un ospedale del Servizio sanitario pubblico nazionale a Londra. La nascita apparentemente è arrivata settimane prima del previsto. E il Mirror non ha mancato di pubblicare l'immagine del nuovo nato con la mamma, che scrive:

"Presentazione di Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, nato il 29.04.20 alle 9.00. Wilfred come il nonno di Boris. Lawrie come mio nonno. Nicholas come il dottor Nick Price e il dottor Nick Hart: i due medici che hanno salvato la vita a Boris il mese scorso. Grazie mille, all'incredibile team di maternità dell'NHS alla UCLH che ci ha seguiti così bene. Non potrei essere più felice. Il mio cuore è pieno".