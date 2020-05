Fase 2, Arcuri: da lunedì serve equilibrio libertà-consapevolezza

Milano, 2 mag. (askanews) - Test e tamponi, prevenzione e conoscenza, tempo e spazio: tutto questo ci serve per avviare una Fase 2 più consapevole. Lo ha detto il commissario per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, nella conferenza stampa alla Protezione civile.

"La Fase 2 - ha dichiarato il commissario - il secondo tempo della partita sarà fatta di distanziamento sociale, massima igiene personale, di dpi ormai disponibili anche a prezzi ragionevoli per tutti. Spiegheremo a tutti, con un linguaggio semplice, ascientifico, dove sono le mascherine, quali si usano e come si usano. Da lunedì dobbiamo tenere in equilibrio la libertà e la consapevolezza, l'informazione e la mobilità, la protezione di ognuno in cambio della salute di tutti".