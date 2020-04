Francia, Fase 2 con 10 metri di distanziamento tra runner o bici

Parigi, 30 apr. (askanews) - Dieci metri minimo: sarà la distanza da rispettare tra due runnero o ciclisti a partire dall'11 maggio nella Francia della Fase due. Lo ha annunciato la ministra dello Sport, Roxana Maracineanu, precisando che la ripresa di attività in spazi chiusi o di sport di gruppo per ora non è prevista.

"Le attività dovranno rispettare severamente i criteri di distanziamento tra le persone che saranno adattati disciplina per disciplina. Questi criteri di distanziamento sono 10 metri di scarto tra le persone per footing o chi va in bici, 4 metri quadrati per persona e con un limite di 100 chilometri da casa. E, fino al 2 giugno minimo, gli assembramenti autorizzati sono limitati a 10 persone. La ripresa delle attività in spazi chiusi e per gli sport di gruppo sarà affrontata in una seconda fase, in base a come si evolve la pandemia e la linea sanitaria del governo".