Novara, maxi sequestro del Noe di rifiuti plastici e cartacei

Milano, 30 apr. (askanews) - I carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Torino hanno effettuato a Momo, nel Novarese, un maxi sequestro di rifiuti plastici e cartacei illecitamente smaltiti.

Si tratta di oltre 5mila tonnellate di materiale, in parte anche bruciato a causa di un incendio risalente al 2019, individuato in una cartiera nell'ambito delle indagini per contrastare lo smaltimento illecito di rifiuti, anche in ragione dell'emergenza Covid-19 in atto.

Tra il materiale individuato dai carabinieri c'erano anche residui plastici, derivanti dalla separazione della polpa di cellulosa, illecitamente stoccati in un capannone della cartiera in modo non conforme a quanto disposto nell'autorizzazione.

L'emergenza coronavirus in Italia sta portando a una graduale saturazione del mercato della carta e della plastica con il conseguente crollo del valore del materiale recuperato e il lievitare dei costi per lo smaltimento dei rifiuti in termovalorizzatori e discariche nazionali.

Difficoltà a cui vanno aggiunti problemi inerenti al calo della produzione e l'invio dei rifiuti all'estero; fattori che portano al sovrastoccaggio nei piazzali delle varie aziende del settore. Situazione, che in molti casi, nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti, favorisce filiere con gestione e capitali illeciti.