Coronavirus, Salvini e i leghisti occupano Senato e Camera

Roma, 30 apr. (askanews) - Sono 74 i parlamentari della Lega che hanno trascorso la notte nelle aule della Camera e del Senato. Presenti, tra gli altri, Matteo Salvini al Senato che su Facebook ha spiegato con queste parole il senso dell'occupazione delle aule.

"Siamo in Senato, ci siamo noi, è tardi non disturbiamo nessuno, sono tutti senatori e senatrici della Lega, non interrompiamo lavori e non blocchiamo decreti. Senza disturbare nessuno ma determinati a far sentire la Vostra voce, fino a che il governo non darà risposte precise e tempi certi sul fronte della sicurezza sanitaria, della ripresa del lavoro, del ripristino delle libertà, dei diritti e della democrazia nel Paese e nel Parlamento risposte per la scuola, per gli studenti, per gli artigiani, servono garanzie".