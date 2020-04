Come funzionerà il vaccino contro il Covid nel nostro organismo

Roma, 29 apr. (askanews) - Gennaro Ciliberto, direttore Scientifico del Regina Elena e presidente della Federazione Italiana Scienze della Vita, ha spiegato attraverso un video animato cosa c è nel liquido della siringa che andremmo a iniettare nel braccio e come dovrebbe funzionare il vaccino contro il coronavirus.

"Sulla superficie del virus c'è la proteina Spike, che è il nostro bersaglio, responsabile dell'entrata del virus nelle cellule - spiega Ciliberto - all'interno del virus c'è il materiale genetico (Rna), tagliamo la parte del materiale genetico che dà l'informazione della proteina Spike e creiamo un plasmide modificato che porta all'interno il materiale genetico della proteina Spike e lo potremo replicare a volontà".

"Una volta iniettati i plasmidi vengono captati dalle cellule muscolari e le cellulare muscolari producono proteina Spike, la quale viaggia all'interno delle vie linfatiche e arriva ai linfonodi", spiega ancora Ciliberto.

"A un certo punto maturano le plasmacellule, che sono le cellule dettate alla produzione degli anticorpi (...), i quali vanno a finire in particolare nei polmoni, lì dove il virus entra nel nostro organismo", conclude.

C'è grande attenzione e attesa da tutto il mondo nei confronti dei vaccini in sviluppo contro il coronavirus, con tante sperimentazioni cliniche in corso pronte per il test sull uomo. Da marzo è cominciata la sperimentazione negli Usa di un vaccino ad RNA della Azienda Moderna. Subito dopo, sempre in America, è stata avviata la sperimentazione di un vaccino a DNA e la settimana scorsa è partita la sperimentazione in Gran Bretagna di un vaccino a base di un adenovirus ricombinante da parte dello Jenner Institute ad Oxford.