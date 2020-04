Addio Irrfan Khan, star di Bollywood e attore di "Vita di Pi"

Roma, 29 apr. (askanews) - E' scomparso a 53 anni Irrfan Khan, uno dei più talentuosi e famosi attori di Bollywood. Era malato da tempo di un raro tumore neuroendocrino ed era ricoverato da alcuni giorni a Mumbai in terapia intensiva.

Era sposato e aveva due figli Khan, interprete non solo conosciuto in India, ma in tutto il mondo per la sua partecipazione a grandi film di Hollywood. Aveva iniziato nel 1988 con "Salaam Bombay!" di Mira Nair, candidato all'Oscar; poi aveva recitato ne "Il treno per il Darjeeling" di Wes Anderson, nel pluripremiato "The Millionaire" di Danny Boyle e nel kolossal "The Amazing Spider-Man" di Marc Webb. Soprattutto, però, era stato il protagonista nella versione adulta di "Vita di Pi" di Ang Lee.

Tra i suoi ultimi film hollywoodiani, si ricordano anche "Jurassic World" e "Inferno" di Ron Howard.