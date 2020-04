Boldrini: nelle nomine del governo non c'è parità di genere

Roma, 28 apr. (askanews) - L'ex presidente della Camera Laura Boldrini torna ancora una volta a sottolineare il problema della disparità di genere nel nostro Paese. In un video, condiviso sul suo profilo Fb, la deputata dem ha osservato:

"Perché la mancanza di parità tra uomini e donne non viene presa come una cosa seria da risolvere in questo Paese? A fine febbraio abbiamo mandato una lettera a Conte firmata da 40 deputate, sollevando molte questioni. Abbiamo chiesto cosa si possa fare per colmare quel ritardo insopportabile che vive l Italia rispetto alla parità tra uomini e donne e gli abbiamo anche fatto notare come, per quanto riguarda i vertici delle aziende di Stato, non si possa più trovare la scusa che non ci sono le donne, che mancano le donne con i profili giusti. Poco dopo ci sono state le nomine degli amministratori delegati - ha aggiunto Boldrini - ebbene tutti uomini; poi ci sono state le nomine per le task force, i comitati di esperti, e anche in questo caso nessuna donna o pochissime donne. Così si fa torto all'Italia, si fa torto all'economia del Paese, alla reputazione dell'Italia".

"Alla luce di questo - ha concluso - abbiamo depositato un interrogazione parlamentare per chiedere al governo come abbia intenzione di mettere in atto i principi costituzionali di parità e uguaglianza. Quando sarà il Parlamento a fare le nomine, se non ci sarà una consistente presenza di donne io non voterò e sono sicura che non sarò l'unica a prendere questa decisione".